Reggio Emilia, con la moto contro un albero: muore trentenne vigevanese

Ha perso il controllo della moto in sella alla quale viaggiava ed è andata collidere contro un albero. Silvia Angoli, 30 anni, residente a Vigevano, è morta poco dopo l'una di questa notte a Reggio Emilia. Il sinistro è avvenuto in via Martiri della Bettola nel quartiere periferico di Baragalla. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio; sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi.

Secondo una prima ricostruzione l'impatto è stato violentissimo e per la giovane donna non c'è stato scampo. Silvia Angoli è morta sul colpo. La vittima aveva da qualche tempo lasciato Vigevano per trasferirsi a Reggio Emilia; il fratello risiede a Cadalbosco Sopra e attualmente si stava preparando per sostenere l'esame da commercialista. Da Vigevano riceveva spesso visite dalle amiche alle quali era rimasta più legata. «Era una ragazza speciale - la ricordano - all’inizio introversa, ma una volta conosciuta si dimostrava una donna forte, con un credo speciale nell’amicizia e con un carattere deciso e che, nonostante tutte le avversità, ha sempre saputo alzare la testa ed andare avanti, sognatrice e romantica».

I funerali di Silvia Angoli si svolgeranno mercoledì mattina alle 10.30 alla chiesa del Sacro Cuore di corso Genova 97 a Vigevano.