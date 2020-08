Ticino, è allarme "turismo selvaggio"

«Una situazione sempre più critica» tra bagnanti ammassati senza mascherina, rifiuti di ogni tipo lasciati sulla riva del Ticino e la provinciale ostruita dai posteggi selvaggi. Per questo motivo il sindaco di Bereguardo, Luigi Leone, si è rivolto al Prefetto e alla Provincia. Sono migliaia le persone che in barba alle norme sanitarie ogni fine settimana affollano la spiaggia, lunga 700 metri, presso il ponte di Barche. L'ultimo "regalo" è stato un barbeque abbandonato ritrovato nei giorni scorsi. C'era anche una borsa che conteneva carne ancora da cuocere, ormai andata a male per via del caldo. Un guardiaparco, "reo" di aver chiesto a un gruppo di amici di portare via le bottiglie di vetro (lasciate invece sulla riva) è stato circondato e minacciato. Per poco non ci scappava il pestaggio. Una situazione verificatasi anche oggi, domenica, nonostante le tante multe per divieto di sosta.

«La provinciale 185 - illustra Leone - nei giorni festivi diventa a una sola corsia per le tante auto parcheggiate in divieto di sosta. Se servisse un’ambulanza, non ci sarebbe lo spazio per arrivare fino a riva. Questo tipo di turismo non porta niente al territorio a livello economico. È gente che arriva anche da fuori Regione, rende la strada impraticabile, viola le regole di distanza sociale e lascia qualsiasi tipo di schifezza. Lo smaltimento deve pagarlo il Comune. Non tutte le famiglie sono così, i pochi incivili però mettono in cattiva luce anche gli altri. Spiace dirlo, ma la maggior parte di chi non rispetta le regole è straniero». Le criticità sono state discusse in un vertice, giovedì sera, tra il sindaco e rappresentanti della protezione civile locale e del Parco, oltre a membri del comitato Ticino 2000 e delle associazioni locali Zelata Verde, Cacciatori e Pescatori. Le soluzioni? Per ora scarse. Più cartelli, più pattugliamenti da parte dei volontari e dei dipendenti del Parco, più multe per chi parcheggia dove non deve. Un gazebo informativo che arriverà nelle prossime settimane per parlare coi turisti. Bereguardo ha un solo vigile. Per questo la richiesta è di «avere una mano anche dalle altre forze dell'ordine».