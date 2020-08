Covid-19, in Lombardia nessun decesso; i nuovi casi sono 31

Un solo caso di contagio in provincia di Pavia a fronte dei 31 (-40) positivi complessivi registrati in Lombardia. E nessun decesso in tutta la regione. Sono i dati riferiti alle ultime 24 ore. Brescia, con 7 casi, è quella con il riscontro maggiore; nessun nuovo infetto si registra nelle province di Como, Sondrio, Lecco e Varese.

Attualmente i ricoverati sono 150 (-5) dei quali 9, come ieri, in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 72 più di ieri per un totale di 74.504. I tamponi effettuati, con i 9.343 di ieri, salgono a 1.374.709.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 259 (-204) e i decessi sono 4 (+2). In ospedale restano 776 persone (+16) delle quali 46 (+1) in terapia intensiva.