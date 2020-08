In via Risorgimento è invasione di rifiuti

«Quanto dovremo aspettare per avere la via pulita?». La foto, che non ha bisogno di commenti, è arrivata pochi minuti fa da una lettrice. I sacchi di immondizia giacciono sulla pubblica via, in balìa del sole e dell'afa. «Ecco uno splendido esempio - ha scritto la signora - di raccolta in... differenziata, nella centralissima via Risorgimento a due passi da piazza Ducale. Tutto questo in spregio ai cittadini che, come me, facevano la raccolta differenziata ancora prima che fosse obbligatoria. Oltretutto è anche un problema di igiene, di senso civico e di mancato rispetto per i propri concittadini». Secondo la signora e altri residenti la questione è piuttosto annosa: si trascina da tempo. Tocca ad Asm Isa risolverla una volta per tutte.