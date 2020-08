Basket, l'ex-ducale Lorenzo Petrosino colpito da aneurisma

L'ex-giocatore della Elachem Vigevamo Lorenzo Petrosino, 28 anni, si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito da un aneurisma. Il centro originario di Saronno, che ha vestito per una sola stagione la maglia della società di via Carducci per poi passare a Cremona, ha accusato il malore nella mattinata di ieri.

Dal pomeriggio è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico che si è concluso solo intorno alle 3di questa notte senza complicazioni. Le condizioni del giocatore permangono gravi: Petrosino resta sedato.