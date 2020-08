Vellezzo Bellini, cane scivola nel Naviglio: salvato dai vigili del fuoco

E' scivolato nel Naviglio e non più riuscito a riguadagnare la riva. I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti poco prima di mezzogiorno a Vellezzo Bellini per soccorrere un cane in difficoltà. A dare l'allarme era stata la proprietaria dell'animale.

Il personale di Pavia, giunto sul posto con due automezzi, è riuscito a raggiungere Nara, un esemplare di razza Schnauzer e a riportarlo a bordo strada. Subito dopo è stato riconsegnato alla proprietaria in ottime condizioni.