Covid-19, 8 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 8 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. In Lombardia i nuovi positivi sono 97 contro i 74 di ieri e si conta un solo decesso, che porta il totale a 16.836. I guariti ed i dimessi sono 258 più di ieri, per un totale di 75.012. Calano i ricoverati, oggi 153 (-7) dei quali 12 (+1) in terapia intensiva.

I dati della provincia di Pavia sono inferiori solo a quelli relativi alle province di Milano (+30, di cui 17 a Milano città) e Brescia (+12) e identici a quella di Lecco.

In Italia i casi di contagio sono ancora in crescita: 574 contro i 523 di ieri. I decessi sono nel complesso 6 (-3) mentre i guariti ed i dimessi passano dai 226 di ieri ai 403 di oggi. In ospedale i degenti sono 771 (-15) dei quali 56 (+1) in terapia intensiva.

La regione che fa registrare l'impennata maggiore è il Veneto, con 127 nuovi casi contro gli 84 di ieri; seguono Lombardia, Emilia-Romagna (+57), Lazio (+45), Campania (+44) e Sicilia (+36). In Valle d'Aosta non si registrano nuovi casi da cinque giorni consecutivi; in Molise da un giorno.