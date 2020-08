Vigevano, vespe in un cestino della spazzatura: chiusa via del Popolo

Via del Popolo è stata chiusa al passaggio pedonale questa mattina, per consentire le operazioni di recupero di un contenitore per l'immondizia che era stato "colonizzato" da una sciame di vespe.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vigevano, una pattuglia della polizia locale ed il personale della Asm. La situazione si è risolta in un mezz'ora.