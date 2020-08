Vigevano, pedone ubriaco inciampa e finisce contro un’auto in corsa

Sarebbe inciampato scendendo dal marciapiede, andando a sbattere contro lo specchietto di un’auto che stava sopraggiungendo in strada. Il giovane – un 24enne di origini marocchine – rimasto ferito in seguito all’impatto, è stato trovato in stato di alterazione alcolica. L’incidente si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, una decina di minuti prima delle 2, vicino a piazza Sant’Ambrogio, in centro a Vigevano.

Il 24enne è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano. Qui il giovane ha dato in escandescenza. Sull’episodio sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri.