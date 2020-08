Oggi (sabato) i vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti per domare l'incendio che ha distrutto un'auto sull'autostrada A7 in direzione Genova, in prossimità del casello di Bereguardo. Le fiamme sono state spente in poco tempo.

Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto erano presenti le forze dell'ordine per la gestione del traffico autostradale.