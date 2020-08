Covid-19, solo due nuovi casi in provincia di Pavia

Sono due i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore. La situazione è decisamente più complessa in provincia di Milano (+53) e in quelle di Bergamo (+16) e Monza-Brianza (+14). A fronte di 7.722 nuovi tamponi, che portano il totale a 1.491.278, si registra un solo nuovo decesso. In ospedale sono ricoverate 153 persone (+5) delle quali 15 (+1) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 27 più di ieri per un totale di 75.705.

Calano i contagi su scala nazionale: passano infatti dai 1.210 di ieri ai 953 di oggi. Diminuiscono anche i decessi (4, -3); i ricoverati sono 1.045 (74, +27) dei quali 65 (-4) in terapia intensiva. Attualmente i guariti ed i dimessi ci sono complessivamente 205.662 mentre in isolamento domiciliare ci sono ancora 18.085 persone.