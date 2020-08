Covid-19, i numeri tornano a salire. Nove nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 9 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in provincia di Pavia sui 269 complessivi della Lombardia. I riscontri fanno seguito all'effettuazione di 16.561 nuovi tamponi, per un totale complessivo di 1.517.718. I numeri più alti sono quelli della provincia di Milano (+102), seguita da Brescia (+73) e Monza e Brianza (+15). Nelle ultime 24 ore non si registrano però decessi nella regione. I ricoverati sono 158, dato stabile rispetto a ieri, dei quali 17 (+2) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 87 più di ieri per un totale di 75.988.

Tornano a crescere i casi in tutto il Paese, oggi 1.367 rispetto agli 878 di ieri. I decessi sono 13 (+9) mentre di dimessi sono 314 (-39). Complessivamente i ricoverati con sintomi sono 1.055 (-3) dei quali 69 (+3) in terapia intensiva.