Covid-19, la provincia di Pavia è l'unica a non aver registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore

La provincia di Pavia è l'unica in Lombardia a non registrare nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Salgono invece i dati relativi alla provincia di Milano (+47), Bergano (+27) e Brescia (+23). I nuovi casi sono complessivamente 154 mentre i decessi registrati sono 2 più di ieri per un totale di 16.846. I ricoverati sono 155 (+4) dei quali 16 (+2) in terapia intensiva. Con i nuovi 13.757 tamponi il totale sale a 1.446.233.

In Italia i nuovi contagiati sono 1.411 contro i 1.367 di ieri. Calano in decessi che passano da 13 a 5 per un totale di 35.463 persone. Dimessi e guariti sono 225 più di ieri per un totale di 206.554- Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (67, -2) ma aumento i degenti con sintomi sono 1.131 (+76). Dopo la Lombardia il numero maggiore di casi di è registrato in Emilia-Romagna (+171), in Lazio (+152), in Veneto (+132) e in Campania (+130).