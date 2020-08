Quindicenne ucciso da auto pirata

Investito e ucciso mentre andava in bicicletta, senza essere soccorso. Ha perso ha vita così Fabio Balzani, un quindicenne di Villanterio. Sabato sera intorno alle 22,30 è stato colpito sulla provinciale 235 da un pick-up Ford F250. Il conducente è fuggito. Sono stati due ragazzi, attirati dal forte rumore dell'impatto, a chiamare aiuto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte: il 15enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Pavia per i rilievi tecnici. La salma del giovane è stata messa disposizione dell'Autorità Giudiziaria ed affidata all’istituto di Medicina Legale. Le indagini dei militari hanno permesso di trovare il pirata della strada. Si tratta di un 51enne di Gerenzago, centro poco distante del Pavese, che nel frattempo si era reso irreperibile. Il pirata della strada si è poi presentato stamattina, domenica 30, presso la stazione dei carabinieri di Villanterio. Ha confermato di essere lui l'uomo al volante del pick-up ed è stato denunciato per omicidio stradale. Poi i carabinieri lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti sanitari, allo scopo di accertare le sue condizioni al momento del sinistro stradale. Il veicolo è stato sequestrato.