Rifiuti abbandonati illecitamente: il sindaco trova il responsabile e lo costringe a riprenderseli

Se il sindaco di Gerre de' Caprioli (Cremona) ha fatto notizia nelle ultime ore per aver riportato a casa del proprietario un frigorifero che era stato scaricato abusivamente, a Breme il primo cittadino Francesco Berzero ha optato per una soluzione forse ancora più drastica nei confronti di un "furbetto dei rifiuti": dopo aver individuato il responsabile, lo ha invitato a venirsi a riprendere il materiale che aveva abbandonato illecitamente. «La mia filosofia è semplice: – spiega il primo cittadino di Breme – se becco chi sporca, faccio in modo che venga a ripulire, e a costo zero per il Comune».



Lo scarico abusivo era avvenuto sabato sera in un cassonetto del verde di via Verdi, dove erano stati buttati dentro e fuori diversi giocattoli e altro materiale, insieme a un sacco nero contenente ricevute e perfino un documento scaduto. Il sindaco Berzero ha controllato in prima persona il materiale, risalendo senza troppe difficoltà al responsabile: si tratta di un cittadino di Casale Monferrato, che era arrivato a Breme in auto, come è poi stato accertato dalle telecamere della videosorveglianza. Contattato dal sindaco lomellino, domenica l'uomo è tornato a Breme a riprendersi i rifiuti che aveva scaricato senza autorizzazione. Oggi (lunedì) è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale.