Covid: in Lombardia 237 nuovi positivi e 2 decessi

Sono 237 i nuovi casi accertati di coronavirus in Lombardia, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 17082 tamponi (ieri si erano registrati 242 positivi su 16200 tamponi). Sono 11 i positivi in provincia di Pavia. Crescono i ricoveri: in terapia intensiva sono attualmente ricoverate 22 persone (+1), mentre negli reparti sono 220 (+8). I decessi per Covid ieri sono stati 2.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 89, di cui 57 a Milano città

Bergamo: 25

Brescia: 28

Como: 11

Cremona: 9

Lecco: 11

Lodi: 1

Mantova: 5

Monza e Brianza: 24

Pavia: 11

Sondrio: 0

Varese: 14