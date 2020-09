Coronavirus in Lombardia: 228 nuovi positivi, crescono i ricoveri

Sono 228 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore; i tamponi effettuati sono 14077 (ieri i positivi erano 237 con 17082 tamponi). «Aumentano guariti e dimessi (+60) – fanno sapere dalla Regione – e zero contagi a Sondrio. A fronte di 14.077 tamponi effettuati sono 228 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,61%». In provincia di Pavia ci sono 12 nuovi positivi. Aumenta il numero delle persone ricoverate in ospedale: in terapia intensiva ci sono attualmente 27 pazienti (+5), negli altri reparti sono 225 (+5). Si registra un decesso per Covid-19, dall'inizio della pandemia in Regione sono stati 16870.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 80, di cui 50 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 37

Como: 13

Cremona: 7

Lecco: 7

Lodi: 8

Mantova: 2

Monza e Brianza: 21

Pavia: 12

Sondrio: 0

Varese: 13