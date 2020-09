È stato abbandonato, e poi ritrovato la scorsa notte, in via Vignate, a Gambolò, un suv Toyota che era stato rubato a fine agosto a Bollate, Comune dell'hinterland milanese. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per capire se il veicolo possa essere stato utilizzato dai malviventi per andare a compiere dei reati.