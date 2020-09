In un solo giorni 24 nuovi casi in provincia di Pavia

Boom di contagiati nelle ultime 24 ore in provincia di Pavia: 24 in più in un giorno, dopo che l’aumento era stato di un solo caso per due giorni consecutivi. In Lombardia Pavia è la quinta provincia con più casi dopo Milano (100), Brescia (30), Varese (29) e Monza e Brianza (25). Il totale lombardo è di 271 positivi su 20.781 tamponi (1,3%). Ci sono un paziente in più in terapia intensiva e 6 ricoverati in più non in terapia intensiva. I deceduti sono stati due.

A livello nazionale i nuovi casi odierni sono 1370, più dei 1108 di ieri (quando i dati riflettevano gli esami di domenica, con molti meno tamponi), ma meno dei 1735 e 1694 di venerdì e sabato. Gli attualmente positivi sono saliti a 33.789 (+796). I decessi sono stati dieci.