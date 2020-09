Vigevano, scontro auto-moto: ferito un 17enne

È stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano il giovane di 17 anni rimasto ferito oggi pomeriggio (sabato), intorno alle 16,30, in seguito allo scontro che si è verificato tra un’auto e una moto in strada Tre Colombaie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia stradale.