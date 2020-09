Garlasco, auto si ribalta in mezzo alla strada: 2 feriti

I soccorritori sono intervenuti nella tarda serata di sabato a Garlasco per un incidente stradale che si è verificato intorno alle 23,15 in via Alagna. Saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, in cui un'auto è finita gomme all’aria.

Due i feriti: una donna di 33 anni e un uomo di 42, entrambi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano in codice verde. Sul posto sono intervenute un’automedica del 118, due ambulanze della Croce Garlaschese e della Croce Rossa di Mortara, e i vigili del fuoco.