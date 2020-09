Garlasco, denunciato spacciatore trentasettenne

Prendeva accordi telefonici con i clienti e poi, in auto, li raggiungeva per cedere loro marijuana e cocaina. Un uomo di 37 anni di Garlasco è stato denunciato a piede libero per spaccio dai carabinieri di San Giorgio Lomellina.

I militari hanno appurato che tra febbraio e maggio l'uomo ha in più circostanze ceduto droga a diversi clienti. L'attività di indagine ha portato anche alla denuncia di un tossicodipendente lomellino che ha favorito e coperto la condotta dello spacciatore.