Covid-19: crescono i casi di contagio in Italia

Crescono i contagi da Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.640 contro i 1.392 di ieri. I deceduti sono 20 (+6) mentre i guariti e i dimessi sono 995 in più. In ospedale sono ricoverati 2.658 pazienti con sintomi (+54) dei quali 244 (+5) in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono stati 103.696, 16.393 in più rispetto a ieri.

In Lombardia i nuovi contagi sono 196 (+14) per un totale di 105.226 ma non si registrano decessi. I numeri più alti sono quelli della Campania (+248) seguita da Lombardia, Lazio (+195) e Veneto (+150). Nessuna regione è al momento “Covid free”.

In provincia di Pavia i nuovi casi sono 18, 20 in quella di Brescia e 96 in quella di Milano. In ospedale ci sono 308 persone (14) delle quali 33 in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 119 più di ieri.