Coronavirus: in Lombardia 256 nuovi casi e 4 decessi

Sono 256 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Regione, dove sono stati eseguiti 19137 tamponi (rapporto in percentuale pari all’1,33). Sono 5 i nuovi positivi riscontrati in provincia di Pavia. Rimane stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 30 pazienti Covid, mentre cresce negli altri reparti, dove sono 312 i pazienti (+12). I decessi nelle ultime 24 ore in Lombardia per Covid sono stati 4, dall’inizio della pandemia 16941.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 92, di cui 57 a Milano città

Bergamo: 25

Brescia: 27

Como: 10

Cremona: 7

Lecco: 4

Lodi: 6

Mantova: 9

Monza e Brianza: 26

Pavia: 5

Sondrio: 3

Varese: 41