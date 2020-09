Lavori in caserma: la Stazione di Mede trasferita temporaneamente a Pieve del Cairo

Da ieri (lunedì) la Stazione Carabinieri di Mede Lomellina è stata trasferita temporaneamente presso la Stazione Carabinieri di Pieve del Cairo, in via Monsignor Pietro Barbieri 8, con apertura al pubblico 7 giorni su 7, con orario 9-17. Il trasferimento nasce dalla necessità di procedere a importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma, per consentire ai carabinieri e alla cittadinanza di fruire di un’ambiente più decoroso e funzionale per le attività istituzionali deputate all’Arma.

I lavori avranno una durata di circa sei mesi durante i quali i cittadini potranno continuare a rivolgersi ai carabinieri di Mede sia presso la caserma di Pieve del Cairo e - al fine di ridurre al minimo il disagio per i cittadini, specialmente di quelli sprovvisti di mezzi privati - sia presso la sala Pertini del Municipio di Mede, con ingresso da piazza della repubblica n. 37, con apertura al pubblico lunedì- venerdì (festivi esclusi), con orario 9-12. I carabinieri continueranno anche a rispondere alla seguente utenza telefonica della Stazione: 0384/820413. «I servizi di vigilanza e di pronto intervento – fanno sapere dall'Arma – proseguiranno con la stessa frequenza, attenzione e dispiegamento di militari. Con l’occasione si ringrazia particolarmente l’amministrazione comunale per l’importante impegno assunto e per essere riuscita a giungere a questa rilevante opera superando moltissimi ostacoli burocratici e di raccolta delle risorse economiche necessarie, dando un fondamentale segno di vicinanza al presidio dell’Arma e alla cittadinanza tutta».