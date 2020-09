Covid-19: in provincia di Pavia 17 nuovi casi; 201 nell'intera regione

Sono 17 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore sui 201 dell'intera regione. I decessi sono 4 che portano il totale a 16.955. Al momento in ospedale restano 306 degenti (-9) dei quali 34 (+1) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 236 in più di ieri per un totale di 80.712. I nuovi tamponi effettuati sono stati 18.804 che portano il totale a 2.108.944. La provincia con l'incremento maggiore è quella di Milano (+58), seguita da Brescia (+27) e Monza-Brianza (+25).

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 1.851 contro i 1.648 di ieri e i decessi sono 19 (-5). I dimessi e i guariti sono 1.198 in più di ieri (erano 1.316) mentre in ospedale restano 3.047 persone (-1) delle quali 280 (+9) in terapia intensiva. Il totale dei tamponi effettuati è stato di 15.379 più di ieri. Ancora una volta non ci sono regioni che non registrano contagi.