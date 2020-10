Sartirana, incidente sulla provinciale: muore un settantenne

Un uomo di 70 anni, A.B., residente a Candia è morto ieri mattina in seguito alle ferite riportate nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto con la moglie, 61 anni, che è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Giuliano di Novara e che è avvenuto ieri mattina intorno alle 9. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri la Citroen C1 della coppia, in fase di sorpasso di un autocarro, si è scontrata frontalmente con una Mercedes ML270 proveniente dalla direzione opposta, condotta da un uomo di 53 anni, residente alla località Mezzo Nuovo di Isola Sant'Antonio (Alessandria) che viaggiava con il padre di 81 anni.

L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Il conducente della Citroen, apparso subito il più grave, è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è spirato poco dopo. La moglie è stata ricoverata in prognosi riservata a Novara mentre gli occupanti della Mercedes sono stati trasferiti al policlinico di Pavia.