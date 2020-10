Vigevano, sedicenne investito mentre è in bicicletta: ricoverato in codice giallo

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito poco dopo mezzogiorno in un incidente stradale avvenuto in via Boselli, alla Brughiera. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Vigevano. Il ragazzo, che era in sella alla sua mountain-bike, è stato urtato dall'auto di un ventitreenne.

Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara e ricoverato in codice giallo.