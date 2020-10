Covid-19: in provincia di Pavia 31 nuovi casi

Sono 4.619 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di nuovi 85.442 tamponi effettuati. Ieri erano stati 5.456. I decessi sono 39 (+13) mentre i dimessi sono 891 più di ieri. In ospedale restano 4.821 persone (+302) delle quali 452 (+32) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi casi sono 696 contro i 1.032 di ieri. I decessi sono stati 3 come ieri mentre i nuovi tamponi sono stati 13.934. I ricoverati sono 463 (+30) dei quali 50 (+2) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 163 più di ieri. I nuovi casi in provincia di Pavia sono 31 molto lontani dai 363 della provincia di Milano e dalle province di Varese (+52), Bergamo (+45) e Brescia (+44).