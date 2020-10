Covid-19: 5.901 nuovi contagiati in Italia

Sono 5.901 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia contro i 4.619 di ieri e a fronte di 112.544 tamponi effettuati (+27.102). I decessi sono stati 41 (+2) ma il dato che balza all'occhio è l'incremento dei ricoveri in terapia intensiva che in uno solo giorno sono stati 62 in più (+31). In ospedale restano 5.076 degenti (+255) mentre guariti e dimessi sono 1.428 più di ieri (+537).

Il Lombardia i positivi sono 1.080 con 6 decessi. in ospedale restano 546 persone (+83) delle quali 62 (+12) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 197 in più di ieri mentre i nuovi tamponi sono stati 17.186 per un totale di 2.350.108. Preoccupano i numeri della provincia di Milano (+440 casi, 236 a Milano città) e di quella di Monza-Brianza (+180) e Varese (+121). In provincia di Pavia i nuovi contagi sono 34.