Gambolò piange la scomparsa di Gianpiero Zucchetti

E' stato protagonista di mezzo secolo di storia politica di Gambolò. Gianpiero Zucchetti è scomparso oggi all'età di 78 anni per le complicazioni seguenti ad un ricovero. I funerali sono fissati per venerdì alle 10.45 a Gambolò. A lungo vice-sindaco e assessore ha dato moltissimo al centro lomellino.

«Le nostre battaglie in consiglio comunale sono state spesso accese - lo ricorda il sindaco Antonio Costantino - ma non sono mai venuti meno il rispetto e la stima personale. Non sbaglio se dico che con Gianpiero Zucchetti se ne va un pezzo della storia della nostra città».