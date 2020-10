Mortara: cinghiale provoca incidente sulla 494

Due ambulanze della Croce Rossa e un’automedica del 118 sono intervenute poco dopo le 19 di oggi (venerdì) per soccorrere le persone – una giovane di 25 anni e due uomini di 58 e 65 anni – che viaggiavano sulle auto rimaste coinvolte in un incidente sulla 494, in territorio di Mortara. All’origine del sinistro stradale, sembrerebbe esserci stato l’improvviso attraversamento di un grosso cinghiale.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti lungo tutto il tratto. I feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale civile di Vigevano. Alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno partecipato i vigili del fuoco. Sull’esatta dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.