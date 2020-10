Vigevano, furto alla gioielleria Ghia: via con catene per 10 mila euro

Cappellino in testa, mascherina sul volto, aria mite. E' l'identikit del ladro che, questa mattina intorno alle 11.30, ha messo a segno un furto ai danni della gioielleria di proprietà dell'ex-assessore Riccardo Ghia in corso della Repubblica. «Si è finto muto - racconta Ghia - e ha fatto capire di voler vedere una catena per fare un regalo. Ha visto alcuni modelli e poi, approfittando di un attimo di distrazione, si è impadronito del rotolo di catene, che era in un punto sicuro alle nostre spalle. Lo ha nascosto nella cartelletta che aveva in mano e poi è fuggito».

L'ammontare del bottino, non ancora esattamente quantificato, si aggira intorno ai 10 mila euro. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso della gioielleria sono già state acquisite da polizia e carabinieri.