Vigevano, incidente in corso di Vittorio

È ancora in fase di ricostruzione la dinamica del sinistro avvenuto questa mattina (venerdì) in corso di Vittorio, a Vigevano, intorno alle 11. Le persone rimaste coinvolte – una donna di 45, un uomo di 42 e un giovane di 12 anni – non hanno fortunatamente riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e di Mortara, che hanno trasportato le persone coinvolte al pronto soccorso dell'ospedale civile in codice verde per accertamenti.