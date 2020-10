Preoccupa l'indice Rt salito a 1,7. In Lombardia 8960 nuovi contagi e 48 morti

Sono 31084 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, dove sono stati effettuati 215085 tamponi, con un tasso di posività salito al 14,4%. Preoccupa l'indice Rt di trasmissione del virus, arrivato 1,7. «Tutte le Regioni – ha affermato oggi in conferenza stampa Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità – sono sopra il valore Rt 1 e molte anche significativamente sopra, e questo è un elemento importante».

Tra le 11 Regioni considerate ad alto rischio, c'è la Lombardia, dove l'indice Rt è 2,09. Qui i nuovi contagi da Covid accertati nell'ultimo giorno sono stati 8960 (ieri 7339), a fronte di 46892 tamponi processati (19,1%). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 403 (ieri 317). I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 370 (+25), i pazienti che si trovano negli altri reparti sono invece 3698 (+343). I decessi per Covid in Regione sono stati 48, dall'inizio della pandemia 17462.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.979, di cui 1.607 a Milano città

Bergamo: 349

Brescia: 460

Como: 890

Cremona: 175

Lecco: 220

Lodi: 133

Mantova: 147

Monza e Brianza: 988

Pavia: 403

Sondrio: 98

Varese: 804