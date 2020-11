Covid-19: 28.244 nuovi casi in tutto il Paese

Sono 28.244 i nuovi contagi da Covid-19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 22.253 di ieri ma a fronte di 46.556 tamponi in più. Il tasso di positività si attesta al 15,49%, lievemente in calo rispetto a ieri. I decessi sono 353 (+120) per un totale di 39.412. I dimessi sono 6.258 (erano 3.637 ieri). I pazienti ricoverati sono 21.114 (+1.274) dei quali 2.225 (+203) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi casi sono 6.804 a fronte di 32.337 nuovi tamponi effettuati. I decessi sono stati 117 mentre in ospedale restano 4.740 persone (+334) delle quali 475 (+40) in terapia intensiva. I guariti e dimessi sono 2.539 più di ieri che portano il totale a 100.115. La provincia con le cifre più alte resta quella di Milano (+2.829 dei quali 999 a Milano città), seguita da quella di Varese (+1.192) e Monza e Brianza (+838). I nuovi casi in provincia di Pavia sono 294.