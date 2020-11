«Mamma mi hanno ricoverata , mi servono 5mila euro». Ma la truffa fallisce

Cinquemila euro per pagare le cure per il Covid. È la richiesta che una donna di 70 anni, residente a Vigevano, ha ricevuto al telefono nella tarda mattinata di venerdì. Una truffatrice l'ha chiamata spacciandosi per la figlia, raccontando di essere stata appena ricoverata in ospedale.

La pensionata, però, non è caduta nella trappola e – ricordandosi delle indicazioni ascoltate durante gli incontri organizzati dai carabinieri – ha interrotto la conversazione, mettendo giù il telefono. Poi ha segnalato l’episodio ai militari dell'Arma, che ora stanno effettuando una serie di accertamenti.