Robbio, via con orologi e gioielli: bottino da 20mila euro

Hanno approfittato del fatto che in casa non fosse presente nessuno per entrare in azione. I ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione passando da una finestra. Sono poi riusciti a fuggire via con gioielli in oro e quattro orologi, il cui valore si aggirerebbe sui 20mila euro. È successo il 2 novembre in un’abitazione di Robbio. Il proprietario, un pensionato di 86 anni, ha denunciato il furto ai carabinieri.