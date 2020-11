Vede gli agenti e preme sull'acceleratore: guidava un'auto non assicurata e sottoposta a sequestro

Una pattuglia del Radiomobile della polizia locale ha intercettato l'auto, una Fiat Punto, all'altezza della rotonda di corso Milano. È successo lunedì sera, intorno alle 22. Alla vista degli agenti, l'uomo al volante – italiano, residente a Vigevano – ha accelerato visibilmente, forse nel tentativo di sfuggire a un eventuale controllo, proseguendo su corso Milano. L'inseguimento è durato poco. Gli agenti del Radiomobile lo hanno infatti intercettato e fermato in via San Giovanni.

Il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa; è stato disposto il suo sequestro con una sanzione di 800 euro. Anche la revisione e la patente di guida erano scadute, ma in questo caso è stata applicata la proroga come è previsto per l'emergenza sanitaria Covid. Il giorno seguente gli agenti hanno effettuato ulteriori accertamenti, scoprendo che l'auto era già stata oggetto di un provvedimento di sequestro; sono quindi state disposte la confisca del veicolo, che è stato portato nel deposito giudiziario, e la revoca della patente di guida, con una sanzione da 2 mila euro.