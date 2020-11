Tromello, scontro tra due auto: grave un uomo di 57 anni

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto una decina di minuti dopo le 13 di oggi lungo la provinciale 183 in territorio di Tromello. A scontarsi sono state due auto, una delle quali si è ribaltata. Un uomo di 57 anni, è stato trasportato all’Humanitas di Rozzano in codice giallo mentre il passeggero, 27 anni, è stato trasferito al policlinico di Pavia.

Meno preoccupanti le condizioni delle due donne, madre e figlia, 45 e 17 anni, che viaggiavano a bordo dell’auto che si è ribaltata trasportate all’ospedale con contusioni non gravi. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.