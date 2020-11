Candia, mezzo pesante fuori strada: intervento i vigili del fuoco di Robbio

Un Tir è uscito di strada nel tardo pomeriggio di oggi nelle vicinanze della rotatoria che conduce a Zeme in territorio di Candia. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro che non ha comunque fatto registrare dei feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Robbio che hanno messo in sicurezza il mezzo pesante prima di procedere al recupero e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi. La circolazione sulla provinciale è momentaneamente interrotta; la riapertura è prevista per la tarda nottata.