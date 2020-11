Corbetta, in manette latitante macedone

Sul suo capo pendeva un mandato di arresto europeo emesso lo scorso luglio dall’autorità giudiziaria della Svizzera per numerosi reati tra i quali furto, rapina e violenza privata. Boshko Stoic, 55 anni, pregiudicato macedone, è stato arrestato nella tarda mattinata di oggi dai carabinieri di Corbetta che lo hanno fermato per un controllo in piazza del Popolo.

L’uomo, che è noto con cinque alias, era alla guida di un’auto intestata ad un prestanome che è stata posta sotto sequestro. Dopo l'arresto è stato condotto a San Vittore.