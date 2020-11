Vigevano, spacciava cocaina e marijuana: la polizia arresta un uomo di 59 anni

Nel suo appartamento di Vigevano gli agenti del commissariato hanno sequestrato 256,3 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in diversi involucri, 89 grammi di marijuana oltre a due bilancini di precisione e a 18.310 euro in contanti, considerati il provento della sua attività illecita.

A finire in manette è stato D.M., 59 anni, disoccupato, residente in città. A lui gli uomini del vice-questore Rossana Bozzi sono arrivati dopo una indagine finalizzata al contrasto dello spaccio che si è articolata in servizi di pedinamento ed osservazione fino al blitz scattato ieri mattina. L'uomo, arrestato per spaccio, è stato processato questa mattina per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto a suo carico la custodia cautelare in carcere.