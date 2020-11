Aveva lasciato il suo furgoncino nel parcheggio del supermercato di via Pietro Barani, a Pieve del Cairo. Quando, dopo circa mezz’ora, è tornato al veicolo, la brutta sorpresa: dal mezzo erano sparite 4 motoseghe e un soffiatore utilizzato per il giardinaggio. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il proprietario ha denunciato il furto ai carabinieri; le indagini sono in corso.