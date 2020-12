Vigevano, incidente in via Buccella: ferito centauro

Saranno i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di legge, a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto questa mattina (domenica) in via Buccella, a Vigevano. A rimanere ferito è stato il motociclista, un 43enne. Nell'incidente sarebbe coinvolto anche un camion; gli accertamenti dei militari dell'Arma sono in corso.

Il centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano; è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato in codice giallo.