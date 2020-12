Vigevano, crolla il tetto di un allevamento: in salvo 400 maiali

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di soccorso in seguito al crollo del tetto di un edificio in cui vengono allevati maiali, alla frazione Morsella. È successo ieri mattina (sabato).

Sul posto sono arrivate diverse squadre, tra cui una da Vigevano e una Usar (Urban Search and Rescue) da Pavia, specializzata nella ricerca di eventuali dispersi, sia persone che animali. Le operazioni di soccorso dei circa 400 maiali hanno richiesto diverse ore di lavoro e sono terminate solo in serata; tutti gli animali sono stati tratti in salvo e poi trasferiti altrove. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono inoltre intervenuti i veterinari dell’Ats e gli agenti della polizia locale.