Riconoscimenti alla polizia locale per il lavoro svolto durante il Covid

Sono stati consegnati oggi, in piazza Città di Lombardia a Milano, i riconoscimenti alla polizia locale per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid. Sono stati premiati i 12 comandanti delle città capoluogo di provincia. Bergamo: Gabriella Messina, Brescia: Roberto Novelli, Como: Donatello Ghezzo, Cremona: Pierluigi Sforza, Lecco: Monica Porta, Lodi: Fabio Sebastiano Germanà Ballarino. Mantova: Paolo Perantoni, Milano: Marco Ciacci (il nastrino e l’attestato sono ritirati dal vice comandante Paolo Ghirardi), Monza: Pietro Curcio, Pavia: Flaviano Crocco, Sondrio: Mauro Bradanini e Varese: Matteo Ferrario.

«Grazie a tutti voi per quello che avete fatto, assieme a tantissimi altri lavoratori, durante l’emergenza sanitaria – ha dichiarato il presidente della Lombardia Attilio Fontana – Il vostro operato è stato prezioso ed apprezzato dai cittadini. Una grande disponibilità, ammirevole determinazione e spirito di sacrificio anche nell’affrontare le numerose difficoltà del periodo».

«Oggi – ha sottolineato l’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato – per il tramite dei Comandanti dei Comuni capoluogo di Provincia, abbiamo infatti voluto premiare tutti gli operatori di polizia locale che hanno lavorato nella prima fase dell’emergenza sanitaria e che stanno operando in quella in corso. Stiamo quindi predisponendo onorificenze per 5.500 agenti».