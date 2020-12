Alluvione di inizio ottobre: la Regione chiede al Governo lo stato di calamità

La Regione Lombardia ha chiesto al Governo lo stato di calamità per l'alluvione che ha interessato una ampia porzione della Lomellina all'inizio di ottobre. «Passati i tempi tecnici per la raccolta dei danni e dei sopralluoghi - ha spiegato l'assessore all'agricoltura, Fabio Rolfi - abbiamo inoltrato la richiesta al Governo per vedere riconosciuto lo stato di calamità».

I danni alle strutture agricole è stato stimato in 3 milioni e 200 mila euro mentre quello alle infrastrutture intorno ai 10 milioni. «Sono andate distrutte risaie e i terreni sono stati ricoperti da sabbia e ghiaia - ha aggiunto Rolfi - L'acqua ha raggiunto e danneggiato numerose cascine». Tra i Comuni interessati ci sono Candia, Langosco, Palestro, Rosasco e Vigevano. Misure di ripristino delle infrastrutture agricole sono state richieste per i Comuni di Candia, Confienza, Langosco, Palestro, Robbio, Rosasco e Sartirana.

La piena di inizio ottobre è risultata di molto superiore a quella del 2000 e a quella del 1993 e di potenza simile a quella del 1968, la più imponente del secolo.