Covid, tasso di positività in crescita

In Italia sono stati registrati 10872 nuovi contagi (ieri 15104 su 137420 tamponi) e 415 decessi nell’ultimo giorno (ieri 352). Sale il rapporto positivi-tamponi oggi al 12,3% (+1,3% rispetto a ieri).

In Lombardia sono 950 i nuovi contagi accertati (ieri 1795), a fronte di 10587 tamponi processati (ieri 22421), con una percentuale dei positivi sui tamponi effettuati all’8,9 (ieri 8%); 41 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore (ieri 49), dall’inizio della pandemia 24420. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 35 (ieri 186). Sempre in Regione, sono attualmente 561 i pazienti in terapia intensiva (-22) e 4232 quelli ricoverati negli altri reparti (-109).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 426 di cui 173 a Milano città

Bergamo: 72

Brescia: 157

Como: 31

Cremona: 9

Lecco: 19

Lodi: 15

Mantova: 54

Monza e Brianza: 92

Pavia: 35

Sondrio: 1

Varese: 14