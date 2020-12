Apre la portiera dell'auto e ruba la borsa con dentro l'incasso di una giornata

Le ha rubato la borsa con all'interno l'incasso di un'intera giornata di lavoro, circa 3mila euro in contanti. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, in via Libertà a Gropello Cairoli. La signora, una commerciante di 56 anni, aveva appena chiuso il negozio e si era diretta verso l'auto. È quindi entrata dentro il veicolo, appoggiando la borsa sul sedile del passeggero.

Il malvivente, che molto probabilmente la stava osservando aspettando il momento giusto per entrare in azione, ha aperto la portiera anteriore destra, afferrando la borsa. Poi è fuggito via, dileguandosi. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri